إيطاليا.. وزير الرياضة يحذر من فتح الملاعب للجماهير “ولو جزئيًا”

حذر وزير الرياضة الإيطالي، فينتشينزو سبادافورا، من تأثر عودة الجماهير إلى الملاعب في الموسم المقبل، مع استمرار نمو حالات كوفيد 19 في البلاد.

ويدرس الاتحاد الإيطالي، ورابطة “الكالتشيو”، مع اقتراب نهاية بطولة الدوري الإيطالي، إعادة فتح الملاعب أمام الجماهير بصورة جزئية، لحضور المباريات خلال سبتمبر مع الموسم الجديد.

ودرس المسؤولين تخصيص نسبة تتراوح ما بين 25 إلى 40% من الطاقة الاستعابية للملاعب أمام الجماهير، مع اعتماد كافة المعايير التي سوف تتطلبها المرافق الخاصة بالملاعب.

وكانت فرق الدوري الإيطالي تأمل في تواجد الجماهير على الأقل على حاملي تذاكر الموسم في الجولة النهائية في نهاية هذا الأسبوع، ولكن يبدو الآن كما لو كان من غير المحتمل حتى حضور الجماهير في 12 سبتمبر مع الموسم الجديد.

وقال سبادافورا لراديو كيس كيس: “خارج عالم الواقع يقترح أن الموسم الجديد سيبدأ بأبواب مفتوحة لحضور الجماهير، ولا يتماشى ذلك مع القرارات التي اتخذتها الحكومة”.

وتابع: “سيختتم الموسم الحالي نهاية هذا الأسبوع، ويبدو لي هذا نجاحاً كبيراً بالفعل، كنا حذرين وفعلنا كل شيء بهدوء، ولم نعد استئناف كرة القدم إلا عندما كان ذلك ممكناً، وليس عندما حاول البعض إجبارنا على القيام بذلك”.

واختتم: “عندما يتعلق الأمر بعودة المشجعين إلى الملعب، نحتاج إلى إتباع منحنى الوباء، ونرى كيف يتطور وضع الصحة العامة أولاً؟”.