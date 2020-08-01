كوريا الجنوبية.. اعتقال زعيم دينيّ تسبب في نقل كورونا لـ5200 شخص

اعتقلت السلطات في كوريا الجنوبية اليوم السبت مؤسس طائفة مسيحية سرية، تسبب في نقل فيروس كورونا إلى 5200 شخص، وهو ما يمثل 36% من مجمل حالات الإصابة في البلاد.

وقالت السلطات إن لي مان-هي، رئيس كنيسة “شينتشيونجي” اليسوعية، أخفى معلومات مهمة لرصد طرق انتقال فيروس كورونا، أدت لنقل الفيروس إلى 5200 شخص.

ويقول الادعاء إن لي البالغ من العمر 89 عاما تآمر مع زعماء آخرين للطائفة لحجب معلومات عن السلطات خلال ذروة تفشي الفيروس بين أتباعه الذين يتجاوز عددهم 200 ألف شخص.

وقالت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء إن لي كان وصف فيروس كورونا بأنه من “عمل الشيطان”، وأخفى تفاصيل بشأن أعضاء طائفته وأماكن اجتماعهم مع محاولة السلطات تتبع طرق انتقال العدوى في فبراير.

وأضافت أنه يشتبه أيضا باختلاس لي نحو 5,6 مليار وون (4.7 مليون دولار) من أموال الكنيسة من بينها نحو خمسة مليارات وون لبناء معتكف.

وقالت الطائفة في بيان إن لي كان قلقا من مطالب الحكومة الحصول على البيانات الشخصية للأعضاء، ولكنه لم يحاول مطلقا إخفاء أي شيء.

واعتذر زعيم الطائفة، في مؤتمر صحفي، وجثا على ركبتيه طالبا الصفح من الشعب.