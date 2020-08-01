الجيش الليبي يحّذر السفن والطائرات من الاقتراب من ليبيا

حذر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، من اقتراب سفن وطائرات من ليبيا دون تنسيق مسبق.

وقال المسماري في بيان في صفحته على فيسبوك: إلحاقاً لبلاغات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تلفت القيادة عناية الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية إلى ضرورة التنسيق مسبقاً للحيلولة دون وقوع تصادم معها.

كان المسماري صرح الشهر الماضي أن مصراته بمطارها وميناءها تستقبل الإمدادات التركية التي يتم إرسالها إلى ليبيا لدعم مرتزقة أنقرة وميليشيا الوفاق.