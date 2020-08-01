في إسبانيا وإيطاليا وسويسرا.. مؤشر #كورونا يعود للارتفاع

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 288 ألفاً و522 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت مدريد، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغ 28 ألفاً و445 وتعافى 150 ألفاً و376 من المصابين حتى الآن.

وفي إيطاليا، بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا 247 ألفاً و537 حالة حتى الساعة 0730 صباح اليوم السبت بتوقيت ميلانو، وفقاً للبيانات.

ووصل إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا بسبب الفيروس إلى 35 ألفاً و141، في حين تعافى 199 ألفاً و974 من الفيروس.

أما في سويسرا، فوصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 35 ألفاً و232 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 1981 حالة. وتعافى 31 ألف و100 شخص من المصابين حتى الآن.