“الهلال” يشدد على لاعبيه: لا تفرطوا في تناول اللحوم

حذر مدرب الهلال السعودي، الروماني رازفان لوشيسكو، لاعبيه من خطورة الإفراط في تناول اللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، لتجنب زيادة الوزن قبل عودة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاءت تحذيرات لوشيسكو جاءت بعد توصيات أخصائي التغذية بالفريق، الذي شدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ البرنامج الغذائي المعد للاعبين، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية فيما يتعلق بالوقاية من العدوى فيروس كورونا المستجد”.

وكان رازفان منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات كأجازة لعيد الأضحى المبارك، قبل عودة التدريبات اليوم تأهباً للقاء النصر في ديربي العاصمة المقرر الأربعاء المقبل، في الجولة 23 من الدوري.