“شؤون الحرمين” تعلن نجاح خطة تفويج الحجيج للمسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن نجاح خطة تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الإفاضة، وذلك وسط أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله-.

وأفادت الرئاسة، بأن ضيوف الرحمن وصلوا صباح اليوم لتأدية طواف الإفاضة في بيت الله الحرام، وسط تنظيم متكامل ومٌقنن بإجراءات احترازية وصحية وأمنية دقيقة، حيث تم تعقيم وتطهير المسجد الحرام وصحن المطاف والأروقة والساحات قبل قدوم الحجيج وبعد مغادرتهم الحرم المكي الشريف.

وعملت الرئاسة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، على جداول تفويج منظمة لاستقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لأداء طواف القدوم في اليوم الثامن من ذي الحجة، وطواف الإفاضة يوم عيد الأضحى، وطواف الوداع في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة وأخرى لخروجهم من البيت العتيق، عبر تطبيق إجراءات التباعد المكاني بين كل حاج وآخر، ووضع الملصقات الأرضية الإرشادية بساحات الحرم المكي وصحن المطاف والتي تُحدد مسارات الحركة بشكل آمن وصحي.

يذكر أن الرئاسة قامت في وقت سابق بتركيب وتجهيز مسارات مخصصة في صحن المطاف لكل فوج، لضمان تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، بحيث يكونُ مساراً أرضياً مخصصاً لكل فوج يتضمن لون الفوج ورقمه من خلال الملصقات الأرضية، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج من أفواج الحجيج للدخول، وأبواب أخرى للخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.