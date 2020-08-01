“الصحة” تجري 45,147 فحصًا مخبريًا خلال 24 ساعة الماضية

ذكرت وزارة الصحة‬،⁩ بأن عدد الفحوصات التي أُجريت خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 45,147 فحصًا مخبريًا، ليصل إجمالي مجموع الفحوصات 3,395,688 فحصًا.

وأشارت الوزارة إلى أن الوضع الطبي للحجاج مطمئن ولا إصابات بينهم بفايروس ⁧‫كورونا‬⁩ المستجد.

وأعلنت الوزارة قبل قليل، عن تسجيل 1573 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 277478 حالة حتى الآن، فيما أعلنت عن تعافي 1890 حالة من المصابين ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 237548 حالة، كما تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2887 حالة.