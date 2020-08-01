استطلاع رأي من داخل تركيا: شعبية أردوغان وحزبه انهارت والشعب اكتوى من سياساته

كشف استطلاع جديد للرأي من الداخل التركي أن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية تراجعت في البلاد.

وأفاد الاستطلاع الذي أجراه “مركز أوراسيا لأبحاث الرأي العام” بأن سياسة أردوغان في السنوات الأخيرة دفعت الكثير من المواطنين للتراجع عن دعمه نهائيا.

وأظهر استطلاع الرأي أن 48.6 بالمائة لن يصوتوا لصالح أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بينما قال 38.9 في المائة إنهم سيصوتون له، وفقا لصحيفة “جمهوريت التركية”.

وذكر الاستطلاع إن 46.9 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع لن يصوتوا لأردوغان إذا ترشح لولاية ثانية، بينما قال 39.2 بالمائة أنهم سيصوتون.

وفيما يتعلق بـ”الأداء العام” لأردوغان كرئيس، قال 40.2 بالمائة إنه لم ينجح، وقال 30.9 بالمائة إنه لم يكن ناجحا أو فاشلا، فيما اعتقد 28.9 بالمائة أنه كان ناجحا.

وردا على سؤال عن الأداء العام لـحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له أردوغان، قال 41.9 بالمائة من المصوتين إنه كان فاشلا، بينما وجد 30.3 بالمائة أنه كان ناجحا، واعتبر 27.8 بالمائة أنه لم يكن ناجحا أو فاشلا.

وشدد من شملهم الاستطلاع، على أن المخاوف الاقتصادية والبطالة من أكبر المشكلات التي تواجه تركيا حاليا.

كما اعتبر 99.7 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع، أن قرار الرئيس التركي الأخير بتغيير وضع آيا صوفيا وتحويل المتحف إلى مسجد “لن يكون له تأثير على ​​عملية التصويت”.