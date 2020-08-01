رسميا.. منع الأندية السعودية من التعاقد مع الكاميروني تاوامبا

كشفت تقارير صحافية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عن اتخاذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراً هاماً تجاه الكاميروني لياندر تاوامبا، بعد أزمته مع التعاون.

انقطع تاوامبا عن المشاركة في التدريبات الجماعية لفريق التعاون، معتبراً أن عقده مع الفريق انتهى في نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، وبالتالي لا يحق للنادي الاستفادة من خدماته.

في السياق ذاته، أوضحت إدارة التعاون أنها فعلت عقد تاوامبا في مايو الماضي قبل أن يمضي عامه الثاني، حيث يوجد في عقده خيار أفضلية التجديد لموسم ثالث، لكن اللاعب رفض التوقيع على استمارة التمديد قبل تحسين عقده.

واشترط تاوامبا على إدارة التعاون زيادة مليون دولار العام الأخير من عقده، الذي مدد حسب بند الأفضلية مع منحه امتيازات مالية، لكل هدف يسجله أو يتسبب فيه ومكافأة لكل فوز يكون المتسبب فيه.