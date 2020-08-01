الزكاة والدخل: هذه مواعيد تقديم وسداد الإقرارات الضريبية لشهر أغسطس

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، السبت، عن مواعيد تقديم وسداد الإقرارات الضريبية لشهر أغسطس 2020.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن العاشر من الشهر الجاري سيكون آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر يوليو 2020، وفي يوم 31/8/2020 سيكون آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر يوليو 2020م.

وأضافت الهيئة أن الإقرارات الضريبية التي تغير استحقاقها بناء على المبادرات، فسوف يكون آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر أبريل 2020 يوم 10 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يكون يوم 15 أغسطس آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن شهري مارس وأبريل 2020، وسوف يكون يوم 31 أغسطس آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر أبريل 2020.