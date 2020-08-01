“إصابة مميتة ومهارة طبية”: بالصور.. فريق طبي يستخرج “أداة تعليق الذبائح” من جمجمة مقيم هندي

نجح فريق طبي بمدينة الملك سعود الطبية في استخراج سيخ حديدي “أداة تعليق الذبائح” من جمجمة مقيم هندي يبلغ من العمر 32 عاما بعدما سقط من مكان عال.

“إصابة مميتة”.. هكذا أظهرت صور حالة المقيم الهندي الذي حضر إلى مدينة الملك سعود الطبية محولا من مستشفى القويعية وسيخ حديدي اخترق أنسجة عينه اليمني وصولا إلى الفص الجبهي للدماغ.

وفقا لتشخيص الحالة التي واجهت الموت فإن السيخ الحديدي اخترق أنسجة العين اليمنى من الجهة الوحشية، مع وجود تهشم في سقف العين اليمنى وصولا إلى الجيب الجبهي، وعلى مسافة قريبة من العصب البصري للعين اليمنى، بشكل متوازٍ مع العضلة المستقيمة الجانبية للعين اليمنى وصولاً إلى الفص الجبهي للدماغ.

لكن مهارة الفريق الطبي أنقذت الحالة، بعد إدخال المريض للعمليات على وجه السرعة، واستخراج السيخ المعدني، وأثبتت فحوصات العين بعد العملية سلامتها.