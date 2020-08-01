الأرصاد: أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة الشرقية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية.

وأشارات إلى أن التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الواحدة من صباح يوم الغد محافظات: الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية، والأجزاء المجاورة لها.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.