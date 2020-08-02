حريق ضخم بجنوب كاليفورنيا يجبر 8 آلاف شخص على ترك منازلهم

قالت إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفيرسايد بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن نحو ثمانية آلاف من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم يوم السبت بعد انتشار حريق غابات

دون سيطرة عبر أكثر من اربعة الاف فدان.

وتم الإبلاغ عن هذا الحريق يوم الجمعة في بلدة شيري فالي التي تقع على بعد نحو 75 ميلا شرقي لوس انجليس ودمر منزل عائلة واحدة على الأقل بحلول مساء السبت.

وأظهرت صور وزعتها ادارة الإطفاء في مقاطعة ريفيرسايد على تويتر يوم السبت أعمدة كثيفة من الدخان تملأ الأجواء فوق تلك المنطقة الجبلية.

وقالت الإدارة إنه تم إبلاغ سكان 2586 منزلا بضرورة إخلاء منازلهم.