ارتفاع إنتاج النفط الروسي متجاوزاً هدف أوبك+

أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الأحد، نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج

روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.37 مليون برميل يوميا في يوليو تموز، متجاوزا هدف إنتاج البلاد بموجب اتفاق عالمي.

كان الإنتاج 9.32 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.

ومن المقرر أن يبدأ في أغسطس آب تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا.

وبالأطنان، ارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 39.63 مليون طن في يوليو تموز من 38.16 مليون في يونيو حزيران، حسبما ذكرته إنترفاكس.

وبموجب اتفاق أوبك+، تعهدت موسكو بخفض إنتاجها إلى حوالي 8.5 مليون برميل يوميا بين مايو أيار ويوليو تموز لدعم أسعار النفط.

تنتج روسيا عادة 700 إلى 800 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز.

ويعني ذلك أنه باستبعاد مكثفات الغاز، تكون روسيا قد أنتجت حوالي 8.57 إلى 8.67 مليون برميل يوميا من النفط الخام في يوليو تموز.

يبدأ تقليص التخفيضات من أغسطس آب بفضل تعاف في أسعار النفط.

وقالت روسيا إنها ستزيد إنتاجها النفطي 400 ألف برميل يوميا.

وبلغت صادرات النفط الروسية إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق 15.72 مليون طن الشهر الماضي، منخفضة 27.1 بالمئة مقارنة مع يوليو تموز 2019. يعادل ذلك 3.72 مليون برميل يوميا، بحسب إنترفاكس.

وقالت وكالة الأنباء اليوم أيضا إن إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي سجل 50.33 مليار متر مكعب في يوليو تموز، بانخفاض 7.9 بالمئة عنه قبل سنة.