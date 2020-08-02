الهند: مصرع 60 شخصًا شربوا “كحول” فاسدًا بدلا من الخمور

ذكرت وكالة أنباء هندية أن أكثر من 60 شخصا في 3 محافظات هندية لقوا مصرعهم، بعد تناولهم “كحول” للتعقيم بدلا من الخمور، بالخطأ.

وقالت وكالة “برس ترست” الهندية إن المحافظات الثلاث تتبع ولاية البنجاب، وإن السلطات أوقفت عشرة أشخاص على ذمة التحقيق.

وأوضحت الوكالة أن المشروبات الكحولية غير المرخص لها قانونا حصدت أرواح 53 شخصا في محافظتي أمريتسار وتارن تاران، و9 آخرين في ولاية أندرا براديش.

وقضى الأشخاص التسعة بعدما تناولوا مواد لتعقيم اليدين بدلا من الخمور، إذ إن متاجر هذه المشروبات مغلقة بسبب الإجراءات المتخذة للوقاية من جائحة كوفيد-19.

ويموت مئات الأشخاص في الهند سنويا جراء الكحول السامة المصنّعة في معامل تقطير غير شرعية تبيع الليتر بنحو عشر روبيهات (0.13 دولار أمريكي).