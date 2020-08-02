داخل استراحة.. ضبط مصنعًا للخمور تديره عماله مخالفه بمكة المكرمة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية العمرة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالمشاركة مع الإدارة العامة للنظافة و الجهات الأمنية إستراحة في نطاق البلدية أتخذتها عمالة وافدة مقراً لتصنيع وترويج الخمور.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية حمدي بن إسماعيل قدح أن مراقبي البلدية أثناء جولاتهم تمكنوا من ملاحظة الموقع ومداهمته وتبيّن وجود كميات من الخمر، وتم إتلاف 3744 لتراً جاهزة للترويج و 20 كجم خميرة.

مشيراً إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في التصنيع وجرى تسليم الموقع للجهات الأمنية لإستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق الأنظمة بحكم الإختصاص.

وأكَّد أنَّ البلدية تُكثف حملاتها الرقابية في كافة المواقع التي يمكن أن توجد فيها مثل هذه المخالفات، مؤكداً بأن البلدية لن تتوانى عن إتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول الممارسات ذات الأثر السلبي، وإتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.