ماروتا: ميسي باقٍ في برشلونة حتى اعتزاله

أكد الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، جوسيبي ماروتا، أن اللاعب الأرجنتيني ونجم فريق برشلونة ليونيل ميسي، لن يغادر النادي الكاتالوني، بل سيبقى فيه حتى اعتزاله.

ونفى ماروتا، لقناة “سكاي سبورتس” الرياضية، الشائعات التي كانت تدور حول انتقال ميسي إلى سان سيرو واللعب في صفوف الإنتر بالقول: “سيكون من غير اللائق تأجيج الأوهام”.

وأضاف: “علينا أن نكون واقعيين. فالشائعات طوباوية وتمنّي النفس، لأن الجميع يحب أن ينضم ميسي لفريقه، ولكن من غير اللائق الجري وراء الأوهام والشائعات. علينا أن نعود إلى الواقع”.

وتابع قائلا: “ميسي لاعب رائع لكنه سيبقى في برشلونة الذي يعتبر الموئل المثالي له، وأعتقد أنه سيظل مع النادي لنهاية حياته المهنية”.

وكان المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي قد حسم مسألة انتقال النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى الإنتر، مشيرا إلى أن “تحريك كاتدرائية ميلانو أكثر سهولة من توقيع إنتر ميلانو مع ميسي”.

جدير بالذكر أن عقد ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، سينتهي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، إلا أن ذلك لا يضمن بقاءه في “كامب نو” مع وجود بند يسمح برحيله مع انقضاء أي موسم.