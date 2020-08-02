“يوفنتوس” الإيطالي يكسر فرحة جماهيره بالدوري.. ويخسر مباراتين متتاليتين

رغم حسمه بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم لصالحه، مني نادي يوفنتوس بخسارته الأولى على أرضه منذ أكثر من عامين، حيث اختتم الموسم بالخسارة 3-1 أمام روما، السبت.

وكان يوفنتوس خسر لآخر مرة على أرضه في الدوري أمام نابولي في أبريل 2018، لكنه خسر بذلك في آخر مباراتين بعد حسم لقب الدوري منذ أسبوع واحد لينهي المسابقة برصيد 83 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلانو صاحب المركز الثاني.

وأراح يوفنتوس، الذي يستضيف أولمبيك ليون في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل، عددا من لاعبيه الأساسيين أبرزهم كريستيانو رونالدو، لكنه تقدم بهدف بواسطة غونزالو هيغواين في الدقيقة الخامسة.

وأدرك نيكولا كالينيتش التعادل لروما، ثم أضاف دييغو بيروتي الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل الاستراحة، قبل أن يسجل بيروتي الهدف الثالث أيضا بعد مجهود كبير من نيكولو زانيولو.