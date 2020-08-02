“حفتر” يتعهد بطرد الأتراك… الشعب الليبي لم ير منهم سوى القتل والشر

تعهّد قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بطرد الأتراك من ليبيا، قائلاً إن “الشعب الليبي لم ير من الأتراك، سوى القتل والشر والجباية خلال 300 عام من الاحتلال التركي”.

وجاءت تصريحاته خلال زيارته لكتيبة طارق بن زياد، لتفقد جاهزية الوحدات العسكرية لتنفيذ أية أوامر تصدر إليهم، كما ألقى كلمة للضباط وضباط الصف، ثمّن خلالها جهود الكتيبة، والمعنويات العالية والإلتزام بالتدريب الدائم والبقاء على أهبة الإستعداد والإنضباطية العالية التي يتحلون بها.

ووفقاً لوسائل الإعلام الليبية، تعهّد قائد الجيش الوطني الليبي بالتصدي للمرتزقة والأتراك وطردِهم من الأرض الليبية، وأضاف : لن نرضى أبداً بالاستعمار، الأتراك بقوا في ليبيا لمدة 300 عام ولم ير منهم الليبيون إلا الشر.

وتابع : الليبيون سيتصدون لكل مستعمر وسيقومون بطرده، نحن لهم بالمرصاد وطردهم سيكون الهدف الأساسي، مؤكداً أن المرتزقة الذين أتوا إلى ليبيا مأجورون ومدربون، وهذه المجموعات لا وطن لهم ولا عائلة لهم ولا صفة لهم سوى الاسترزاق.