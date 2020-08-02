حاملة طائرات “تدريبية” إيرانية تغرق خارج ميناء “بندر عباس”

أظهرت صور للأقمار الصناعية أن نموذجاً بالحجم الطبيعي لحاملة طائرات أميركية من فئة “نيميتز” صنعته إيران قد انقلب خارج ميناء “بندر عباس” مباشرة بعد استخدامه في تدريبات مناورات بحرية جرت قبل أيام.

وأظهرت الصور التي نشرتها مؤسستا “أورا أنتل” و”كريس بيغرز” الاستخباراتية البحثية، البارجة وقد انقلبت لتستقر على أحد جانبيها فيما انغمر نصف سطحها في الماء.

أظهرت صور الأقمار الصناعية لأول مرة بناء نموذج حاملة الطائرات عامي 2013 – 2014 وقيل في البداية إنه فيلم سينمائي. ولكن بعد ذلك في فبراير 2015. استخدمت البارجة في التمرين على الاستهداف في المناورات الحربية من قبل سلاح الحرس الثوري الإيراني. غير أن الحدث توج بتفجير عبوات ناسفة ألحقت أضراراً بالغة بجسم البارجة.

في عام 2019، كشفت صور القمر الصناعي عن عمل جديد لإصلاح النموذج بالحجم الطبيعي حين جرى سحب البارجة مؤخراً إلى مضيق هرمز في الفترة ما بين 20 و23 يوليو.

ونشر “الحرس الثوري الإيراني” مؤخراً لقطات جديدة للبارجة بالحجم الطبيعي تتعرض لهجوم من قبل عدد من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية المضادة للسفن التي تطلقها الشاحنات وصواريخ كروز المضادة للسفن التي تطلقها القوارب وطائرات الهليكوبتر “جريت رانجر”، والصواريخ غير الموجهة التي تطلقها القوارب السريعة، والألغام التي تزرعها الضفادع البشرية.