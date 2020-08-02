“الغذاء والدواء” تحدد المدة الزمنية المناسبة لاستهلاك وحفظ اللحوم المطبوخة

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عبر حسابها على “تويتر” عدة نصائح للمستهلكين حول المدة الزمنية المناسبة لاستهلاك وحفظ اللحوم المطبوخة.

وأكدت الهيئة في رسائل توعوية، أنه يجب استهلاك اللحوم المطبوخة خلال ساعتين من طبخها، على أن يتم حفظ المتبقي منها بالثلاجة لمدة لا تتجاوز 4 أيام.

ونصحت الهيئة في حالة الرغبة في تخزين اللحوم في “الفريزر”، بأنه يفضل تبريدها أولا في الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل نقلها إلى الفريزر، وذلك للمحافظة على جودة اللحم وطراوته.

وأضافت أنه عند تخزين اللحوم في الثلاجة يجب وضعها في أوان مغلقة بإحكام في أسفل الثلاجة لمنع تساقط السوائل منها على الأطعمة الأخرى.