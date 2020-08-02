بلغت قيمتها 3.75 مليون ريال.. الإطاحة بتشكيل عصابي ارتكب 250 حادثة سرقة بالرياض

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من (7) وافدين من الجنسيتين البنجلاديشية والباكستانية، ثبت تورطهم بارتكاب (250) حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية تقدر قيمتها بمبلغ (3,750,000) ريال، من مواقع تابعة لشركة الكهرباء في الأحياء (الصحافة – العليا – الملز – المعذر – منفوحة – العزيزية – الشفاء – ديراب – المنار – النظيم – النسيم – الروضة – الحمراء)، و العثور على جزء من المسروقات مخبأة في استراحة بحي الرمال تم تسليمها للشركة، كما ضبط بحوزتهم أدوات حادة وصلبة استخدمت في تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.