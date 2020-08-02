آخر تطورات #كورونا عالميا.. المصابون يتجاوزون 18 مليونًا

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، تخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم، الأربعاء، حاجز الـ18 مليون، وفق موقع “Worldometer” المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

وأظهرت معطيات الموقع أن إجمالي إصابات الفيروس حول العالم بلغ 18 مليونا و23 ألفا و614.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد إصابات بلغت 4 ملايين و764 ألفا و318 حالة.

وحلت البرازيل في المرتبة الثانية بـ مليونين و708 آلاف و876 إصابة، ثم برالهند بـ مليون 751 ألفا و919 إصابة.

وبلغ عدد حالات الإصابة في تركيا 231 ألفا و869.

عربيا، بلغت عدد حالات الإصابة في العراق 126 ألفا و704 إصابة، تبعتها قطر بـ 110 آلاف و911 إصابة.

وانتشر فيروس كورونا في أكثر من 200 دولة حول العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وتسبب الفيروس بوفاة 688 ألفا و974 حول العالم، فيما تماثل 11 مليونًا و334 ألفا و694 مصابا للشفاء.