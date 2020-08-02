وزير الحج يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج ١٤٤١هـ

هنأ وزير الحج،محمد صالح بنتن خادم الحرمين الشريفين،الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بمناسبة نجاح موسم الحج ١٤٤١هـ وعودة #ضيوف_الرحمن إلى ديارهم آمنين

وقال بنتن في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بإسمي وبإسم زملائي العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام من جميع الجهات الحكومية والاهلية، أرفع التهنئة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان، بمناسبة نجاح موسم الحج ١٤٤١هـ وعودة ضيوف الرحمن الى ديارهم بسلام آمنين.