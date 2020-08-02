الأردن يدين مصادقة الإحتلال على بناء ألف وحدة سكنية شرقي القدس المحتلة

دان الأردن مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على مشروع لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في منطقة E1 الواقعة شرقي القدس المحتلة.

وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية ضيف الله علي الفايز، رفض المملكة للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخطوة أحادية تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وجدد الفايز التحذير من خطورة البناء في منطقة E1 وفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد على ضرورة وقف كافة الممارسات الاستيطانية اللاقانونية واللاشرعية سواء كان بناؤها أو توسعتها أو مصادرة الأراضي وفقا لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، واعتبر أن سياسة الاستيطان تهدم فرص حل الدولتين وتعمل على تعميق اليأس وزيادة التوتر.