النيابة توضح: هذه الحالات تُعد إيذاءً وإهمالاً للطفل بحسب الأنظمة

أوضحت النيابة العامة أن اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل تنص على أن الطفل يتمتع بحقوق وضمانات مقررة لصالحه شرعا ونظاما ويحظر المساس بها تحت أي ذريعة كانت.

وفندت النيابة، عبر حسابها على تويتر، بعض الحالات التي تعد إيذاء وإهمالا للطفل، ومنها تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو شرعية، أو استغلاله في التسويق التجاري، أو تعريضه بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلة بالآداب، أو الإجرامية أو غير المناسبة لسنه، أو التي تعرض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر، أو استغلاله اقتصاديا.

وأضافت النيابة أن قيادة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما لدراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام يكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولا عما ينجم عن ذلك من أضرار، وكذلك تأجير دراجات الركوب المخصصة للأطفال لمن يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة، وتنعقد المسؤولية تجاه مؤجري الدراجات عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.