مجلس علماء باكستان يشيد بنجاح الحج: «جهود عظيمة»

أشاد فضيلة رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر محمود أشرفي، بنجاح خطة الحج لعام 1441 التي تم تنفيذها تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأكد في بيان صحفي، أن موسم حج هذا العام الاستثنائي نجح بجميع المقاييس والمواصفات والمعايير بالتزامن مع خطورة الوضع الصحي العالمي الناتج عن اكتساح جائحة كورونا كوفيد 19 لجميع القارات والدول دون استثناء وتسبب في تعطيل المصالح وتوقف رحلات الطيران في المطارات ووسائل النقل بشكل عام وأصاب الاقتصاد العالمي بالشلل والخسائر الاقتصادية الكبيرة والمؤثرة على اقتصاديات مختلف دول العالم.

وأشاد الأشرفي بالجهود العظيمة والخدمات التي قدمتها المملكة الحجاج والمعتمرين في مواسم الحج الماضية وخلال موسم هذا العام الاستثنائي بكل معنى الكلمة، مؤكداً أن حرص خادم الحرمين ومتابعة سمو ولي العهد كان له أثر ملموس بالغ الأهمية ومطلوب لنجاح حميع الجهود والبرامج والخطط والمبادرات التي شاهدناها متميزة على أرض الواقع وسط منظومة متكاملة من الخدمات الكبيرة ضمن خطة عمل مدروسة وفريق تنفيذي يمتلك العلم والمعلومات والخبرات والمهارات والاحترافية الشاملة وشاركوا في نجاح الخطة المبنة على منظومة من خدمات الحج التي ساهمت في تحقيق أمن الحجاج أعلى درجات السلامة والاستقرار لضيوف الرحمن وتعزيز الطمأنينة في أوساطهم داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقال الأشرفي: “رغم هذه الظروف الصعبة بالتزامن مع جائحة كورونا، صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بضرورة إقامة شعيرة الحج وعدم تعطيلها على الإطلاق رغم خطورة الوضع ، ولذلك فإن الترتيبات الوقائية التي أعتمدت كانت غير اعتيادية وتجاوزت جميع الإجراءات والإحتياطات المعتادة ونجحت بفضل الله تعالى وحققت نجاح كبير أثلج صدور جميع المسلمين وأثنى عليها كافة علماء الأمة الذين كانوا يتابعون هذه المراحل وجميع الخطط والتنظيمات الإجرائية المعلنة التي نفذتها جميع القطاعات المعنية بالمملكة العربية السعودية وتمكنت من إنجاح فريضة الحج لعام 1441 بكل دقة وجدارة”.