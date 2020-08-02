الجيش الليبي يسلم واشنطن رسالة تطالب بتدخل دولي

أفادت مصادر بأن الجيش الليبي سلم واشنطن رسالة تطالب بتدخل دولي، وتضمنت رفض التفاوض مع تركيا، وفقا لقناة العربية.

وقالت المصادر إن رسالة الجيش الليبي لأميركا طالبت برقابة دولية على المنافذ البرية والبحرية، لمنع دخول السلاح إلى الوفاق، ومنع نقل أنقرة معدات وأسلحة تركية إلى داخل البلاد.

وأكدت أن الجيش الليبي متمسك بعدم الجلوس مع تركيا في أي مفاوضات مقبلة خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن قيادة الجيش الليبي متمسكة بسحب المرتزقة والميليشيات.

وأشارت إلى أن الجيش الليبي يرفض انخراط الميليشيات المسلحة في مؤسسات الدولة كما تخطط حكومة الوفاق لذلك.

وجدد قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، عزمه على التصدي للتدخل التركي في ليبيا، وذلك خلال تفقده الوحدات العسكرية، ضمن “خطط التعبئة لمواجهة الغزو التركي”.

وقال حفتر في كلمة أمام إحدى وحدات الجيش: “الأتراك بقوا في ليبيا 300 عام، لم يرَ منهم الليبيون سوى الشر”.