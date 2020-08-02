منظمة التحرير الفلسطينية تستنكر التحريض الأمريكي المتواصل ضد محمود عباس

استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات التحريض الأمريكي المتواصل ضد رئيس دولة فلسطين محمود عباس وأعضاء القيادة.

وقال عريقات في تصريحات له اليوم إن دعوة عضو مجلس النواب الأمريكي دوغ لامبورن لفرض عقوبات على رئيس دولة فلسطين، تأتي لعقاب الضحية على رفض خطة “ترمب نتنياهو”.

وأوضح عريقات أن إسرائيل ستتحمل المسؤولية كاملة على الأراضي المحتلة في حال تنفيذ خطة الضم، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية أسست لنقل أبناء شعبنا من الاحتلال إلى الاستقلال، لا أن تكون أداة لاستمرار الاحتلال.