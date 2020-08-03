تخصصي الملك خالد للعيون يشارك المرضى المنومين فرحة العيد

قام فريق برنامج “نشاركهم فرحة العيد” بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بزيارة المرضى المنومين ومشاركتهم فرحة العيد وقدم خلال الزيارة التهاني وباقات الورد والهدايا للأطفال المنومين، متمنين لهم الصحة والعافية وأن يشاركوا أهلهم وذويهم فرحة العيد في القريب العاجل.

وطبق المستشفى خلال الزيارة الإجراءات الاحترازية المتبعة لتوفير أقصى درجات الحماية للمرضى والمراجعين وموظفي المستشفى لمكافحة فيروس كورونا.

وكان مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أطلق برنامج “نشاركهم فرحة العيد” ويهدف البرنامج إلى تقديم عدد من المبادرات لمشاركة المرضى المنومين في المستشفى والموظفين فرحة العيد.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها المستشفى لدعم المرضى والمراجعين والموظفين خلال جائحة كورونا.