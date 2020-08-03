إحباط تهريب 64 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر المقدسة لجدة

‫تمكنت أمانة محافظة جدة‬⁩ من إحباط تهريب 64 ذبيحة فاسدة قادمة من المشاعر المقدسة إلى مخافظة جدة وتحتجز 5 مركبات.

وتستمر الجهود من قبل الأمانة وفروعها لضمان أمن وسلامة الغذاء وضبط تهريب لحوم الأضاحي قبل بيعها على المحال التجارية والمطاعم.

وعززت الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية جهودها الرقابية على المطاعم والمطابخ للتأكد من مصادر اللحوم المعروضةوالمستخدمة، وضبط اللحوم المجهولة المصدر ومصادرتها فوراً، وتطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، فيما ستستمر هذه الجولات طوال موسم حج العام الحالي بإذن الله.