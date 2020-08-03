81400 حالة وفاة بـ #كورونا في 347 مدينة إيرانية

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 347 مدينة في إيران بلغ للأسف أكثر من 81400 شخص.

وبلغ عدد الضحايا في كل من طهران 20250، وفي خراسان رضوي 6108، وفي مازندران 3775، وفي أصفهان 3698.

وفي كيلان 3430، وفي فارس 2130، وفي كرمانشاه1975، وفي كرمان 1210، وفي سمنان 1020، وفي أردبيل 927، وفي مركزي 895، وفي زنجان 760، وفي إيلام 645، وفي خراسان الجنوبية 321 شخصًا.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة في النظام في إحصائياتها المفبركة أن عدد الوفيات في الـ 24 ساعة الماضية كان 208 أشخاص وأن عدد الراقدين في العناية المركزة كان 4089، مضيفة: 20 قضاء في مازندران في حالة حمراء واثنان في حالة إنذار.

تضاعف عدد حالات الراقدين في المستشفيات والإصابات في الأسابيع الستة الماضية، والزيادة في الإصابات في مازندران مقلقة حقًا.

توجد 7 آقضية في لرستان في حالة حمراء و 3 أقضية في حالة إنذار، وحالات الإصابات والداخلين إلى المستشفيات في خرم آباد، وأليكودرز، وسلسله، ودلفان لها منحدر أكثر حدة.

في محافظة قم، منذ 20 يونيو ارتفع عدد حالات الإدخال إلى المستشفيات والإصابات مرة أخرى.