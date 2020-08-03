في 24 ساعة: أميركا تسجل 47.508 إصابات جديدة بـ #كورونا

سجلت الولايات المتحدة 47,508 إصابات جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

كما تم تسجيل 515 وفيات حتى الساعة 8,30 مساء (00,30 ت غ )، بحسب الجامعة التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقرا لها.

وشهد احصاء الأحد بعض التراجع مقارنة بالأيام الخمسة السابقة التي سجلت جميعها إصابات تخطت ال60 ألفا.

وبلغ إجمالي الإصابات في الولايات المتحدة حتى الآن 4,665,002 والوفيات 154,834، ما يجعلها الدولة الأكثر تضررا جراء الفيروس في العالم.

وتأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي تضرب فيه عاصفة استوائية ولاية فلوريدا التي تكافح لقوة لوقف تفشي الفيروس، بعد تسجيلها ثاني أعلى معدل إصابات على صعيد الولايات بعد كاليفورنيا.

والأحد أعلنت فلوريدا عن وفاة 77 شخصا بكوفيد-19، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي سجلته في اليوم السابق ووصل الى 179 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات في الولاية الى 6,920.