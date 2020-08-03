دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يطير إلى مانشستر

يستعد الفريق الأول بنادي ريال مدريد الإسباني للسفر إلى مدينة مانشستر الإنجليزية لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الجمعة المقبل، على ملعب الاتحاد، إذ أجرى الفريق الأحد، اختباراً للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأجرى اللاعبون الاختبار داخل منازلهم بمعرفة أطباء النادي “الملكي”، ومن المنتظر أن يجروا اختباراً آخر يوم الثلاثاء المقبل، قبل السفر يوم الخميس، إلى المدينة الإنجليزية، في رحلة لن تختلف عما كان يحدث سابقاً، باستثناء المؤتمر الصحافي الذي سيتم عن بُعد للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويتضمن البرنامج التحضيري للمباراة خوض 3 تدريبات بمدينة فالديبيباس الرياضية، ومن ثم السفر عشية اللقاء، كما هو معتاد في جميع مباريات البطولة القارية.

وسيخوض لاعبو “الميرينغي” التدريب الأخير على ملعب المباراة التي سيحاول فيها الفريق تعويض خسارة الذهاب في عقر داره سانتياغو برنابيو بنتيجة 1-2 في فبراير (شباط) الماضي.

وينتظر زيدان تطور حالة الثنائي إيسكو ألاركون والويلزي غاريث بيل، إذ يثق الطاقم الفني للفريق، حسبما أفادت مصادر من داخل النادي، في استعادة خدمات إيسكو في المباراة.

وبعيداً عن الثنائي، لا زال القلق الأكبر الذي يساور زيدان هو حالة النجم البلجيكي إيدين هازارد الذي لم يستعد بعد كامل لياقته البدنية بسبب معاناته من مشاكل في كاحل القدم اليمنى الذي أجرى فيه عملية جراحية.

ولن تتحدد إمكانية مشاركة اللاعب من عدمها في اللقاء حتى اللحظات الأخيرة، إذ يفضل زيدان عدم المخاطرة بلاعب بأهمية النجم البلجيكي في مباراة قوية مثل السيتي.

كما سيركز المدرب الفرنسي على العامل النفسي لغياب قائد الفريق سرجيو راموس عن مباراة الغياب بعد طرده في مباراة الذهاب، ومن المنتظر أن يحل مكانه البرازيلي إيدر ميليتاو بجانب الفرنسي رافائيل فاران.