عاجل… النفط يتراجع بسبب المخاوف من تخمة مع زيادة إنتاج أوبك+

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بفعل المخاوف من تخمة معروض إذ تتجه أوبك وحلفاؤها لتقليص تخفيضات الإنتاج في أغسطس آب بينما ينبئ تنامي إصابات كوفيد-19 في أنحاء

العالم بتحسن أبطأ للطلب.

وبحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 27 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 43.25 دولار للبرميل. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 34 سنتا أو 0.8 بالمئة لتسجل 39.93 دولار.

كان برنت ارتفع للشهر الرابع في يوليو تموز في حين زاد الخام الأمريكي للشهر الثالث مع صعود كلا الخامين من المستويات بالغة التدني لشهر ابريل نيسان، عندما كانت مناطق واسعة من العالم تحت إجراءات الإغلاق الشامل بسبب جائحة فيروس كورونا.