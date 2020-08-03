أمانة مكة: حملات لتفتيش الأسواق ضمانا للصحة العامة.. وإغلاق 6 محلات

نفذت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة أمس حملات تفتيشية رقابية على المحلات الغذائية المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن جهودها لإحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، أنه تم رصد هذه المحلات من قِبَل مراقبي البلدية إثر جولات رقابية نُفِّذت على المحلات الغذائية المتعلقة بالصحة العامة، وأسفرت الحملة عن إغلاق ٦ محلات غذائية مخالفة ضمن نطاق البلدية.

وأبان أن الجولات الميدانية أسفرت عن رصد العديد من الملاحظات وكان من أبرزها، انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية، مؤكداً أنَّ الجولات مستمرة على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات، والتأكد من تصحيح أوضاع المحلات المخالفات وتطبيق لائحة المخالفات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأكَّد “عيد” حرص البلدية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والتصدي لأي مخالفات تهدد سلامة المستهلكين، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوي عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمي.