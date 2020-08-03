السعودية تقتنص 49% من استثمارات الخليج في الخارج

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الخليجية المستثمرة في الخارج بحصة بلغت نحو 49% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب تقرير حديث صدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، بحصة بلغت أكثر من 38%، تلتها دولة البحرين بحصة بلغت 10%.

وتراجع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة الصادرة عن دول مجلس التعاون إلى دول العالم، بمعدل 8% لتبلغ 70 مشروعا، وكذلك التكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع بمعدل 79% لتبلغ 4.9 مليار دولار.

وتركزت الاستثمارات الخليجية الخارجية في 5 قطاعات أساسية هي الفحم والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، والأغذية والمشروبات وبنسب بلغت 25% و19% و16% و11% و8% على التوالي، وبحصة إجمالية تزيد على 80% من مجمل التكلفة الاستثمارية للمشاريع.