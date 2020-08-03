إردوغان رسول الدمار.. تركيا تدق طبول الحرب في القوقاز

أرسلت تركيا مقاتلات حربية إلى أذربيجان، فيما يبدو وكأنه سعي لإشعال حرب بينها وبين أرمينيا على إقليم قره باغ، والتدخل العسكري المباشر فيها.

واستقبلت المقاتلات التركية، بمراسم عسكرية قبيل مشاركتها في المناورات الجوية “النسر التركي الأذري 2020”.

وستجري المناورات حسب صحيفة “زمان التركية”، في العاصمة باكو ونخجوان وكنجة وكوردمير ويولاخ، وستستمر حتى 10 أغسطس، فيما تنتهي المناورات البرية في الخامس من نفس الشهر.

وفي 29 يوليو الجاري، بدأت القوات التركية والأذرية مناورات عسكرية شاملة في أذربيجان تستمر 13 يوماً.

وحسب موقع “أحوال” التركية، يبدو أن أنقرة في توسعها وتدخلها في جميع الساحات بعد سوريا وليبيا، بصدد ترسيخ التحالفات مع جمهوريات آسيا الوسطى، خاصةً الناطقة بالتركية أو ترتبط مع تركيا بمصالح تجارية واقتصادية.

ونشرت وزارة الدفاع التركية صوراً تظهر سير التدريبات في إطار المناورات العسكرية المشتركة بين جيشي البلدين.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن تتردد أبدًا في التصدي للهجوم على حقوق وأراضي أذربيجان. مضيفا أنها ستستمر في الدفاع عن أذربيجان الذي بدأه أجداده منذ قرون في منطقة القوقاز.