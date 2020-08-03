مكة: ضبط مستودع مُخالف في العزيزية (صور)

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة، مستودعاً مخالفا، يتم التخزين بداخله عبر طرق عشوائية مخالفة، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد.

وقال المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، رئيس بلدية العزيزية الفرعية، إن “الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات في بدروم عمارة سكنية، وتم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء تخزين المواد وتخزينها بطرق عشوائية، إضافةً إلى عدم وجود رخصة”.

وأضاف المهندس المالكي، في بيان، أنه تم التحفظ على ما في المستودع من مواد، وتم إغلاقه فورا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. مؤكدا حرص أمانة العاصمة المقدسة على سلامة المواطنين والمقيمين وضيوف بيت الله الحرام.