الكويت: 388 إصابة جديدة بكورونا.. و4 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (الاثنين) تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 68299 حالة.

وأضافت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح إجمالي الوفيات المسجلة حتى اليوم 461 حالة.

وقال الدكتور عبدالله السند، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 526 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 59739 حالة.