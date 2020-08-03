الطيران السوري يدمر أكبر مستودعات “جبهة النصرة” بريف إدلب

أفاد تقرير روسي، اليوم الإثنين، بأن الطيران الحربي السوري دمر أحد أضخم مستودعات الذخيرة التابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب، ما ولّد سلسلة طويلة من الانفجارات

المتتالية التي سمع دويها في مناطق شمال غربي سورية وصولا إلى مدينة حلب.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية، اليوم، أن الطيران الحربي استهدف بعدة غارات، أحد أكبر مستودعات ذخيرة وسلاح “تحرير الشام” ، الاسم الأحدث لـ”جبهة النصرة” المدرجة على قوائم الإرهاب في روسيا، وذلك في محيط مدينة بنش بريف إدلب الشمالي الشرقي، ما أسفر عن تدمير المستودع بشكل كامل.

ونقلت الوكالة عن مصدر ميداني قوله إن “عملية الاستهداف أتت بعد رصد طائرات الاستطلاع أحد المواقع المعادية، والذي تبين أنه يُستخدم من قبل المجموعات المسلحة كمستودع لتخزين الأسلحة والذخيرة، كما لوحظ وجود آليات بجانب المستودع تقوم بعملية النقل والتفريغ”.

وأوضح المصدر أن هذا الرصد استدعى تدخلاً سريعاً من قبل الطيران الحربي عبر سلسلة من الغارات التي استهدفت الموقع أسفرت عن تدمير المستودع، تلتها سلسلة انفجارات سُمع دويها في عدة مناطق بريف إدلب ناجمة عن احتراق الأسلحة والذخائر.

وأشار إلى أنه تم تسجيل، بحسب معلومات أولية، مقتل وإصابة أكثر من 20 مسلحاً كانوا موجودين على مقربة من المكان المستهدف.