ضبط 87 مخالفًا يمارسون الذبح العشوائي في غرب الدمام

ضبطت بلدية غرب الدمام، بالتعاون مع الجهات الأمنية، 87 مخالفًا من العمالة الوافدة يمارسون الذبح العشوائي في الطرقات والأماكن المختلفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل القحطاني، أن عمليات الذبح العشوائي جرت في الطرقات العامة، وتحت خطوط الضغط العالي بسوق الأغنام، وفي مواقع تفتقر إلى أبسط الاشتراطات الصحية، باستخدام أدوات ملوثة وغير صالحة للاستخدام، ودون الفحص الطبي للذبيحة، إضافة إلى تلويث الأماكن العامة، مشيرًا إلى أن البلدية ستطبق لائحة الجزاءات والغرامات مع إحالة المخالفين لنظام الإقامة والعمل للجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.