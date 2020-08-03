سفارة المملكة في كوريا الجنوبية تحذر مواطنيها من مناطق خطرة

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في كوريا الجنوبية، مواطنيها من مناطق خطرة، بعدما رفعت السلطات الكورية حالة التأهب في مدينة سيول والمناطق الوسطى إلى أعلى مستوى بشأن هطول الأمطار الغزيرة.

ودعت السفارة مواطنيها إلى التحقق من معلومات الطقس بشكل متكرر، والابتعاد عن الأماكن الساحلية والخطرة، وعدم الاقتراب من الأودية والأنهار، وأهمية اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المعنية.

وطالبت السفارة بالتواصل معها في حالة الطوارئ مع هاتف شؤون السعوديين بالسفارة على مدار 24 ساعة على الرقم (00821089626999).