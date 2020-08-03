دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يُستأنف غداً بإقامة 5 مباريات #عيدنا_عيدين

تُستأنف غداً منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة خمس مباريات في افتتاحية الجولة 23 من المسابقة، بعد توقف 144 يوماً منذ تعليق النشاط الرياضي بتاريخ 20 / 7 / 1441 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتقام الجولة بمسمى “عيدنا عيدان” بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بتسمية الجولة الأولى بعد الاستئناف لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى بهذا المسمى احتفاءً بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وخروجه من المستشفى سالماً معافى -بحمد الله-، الذي تزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

ويفتتح فريقا الفتح والفيحاء لقاءات الجولة عن السابعة مساءً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في مباراة مهمة يسعى من خلالها الطرفان لكسب النقاط الثلاث خصوصاً الفتح المهدد بالهبوط بحلوله في المركز 14 بعد أن جمع 19 نقطة، فيما يسعى الفيحاء الذي يحتل المركز 11 برصيد 27 نقطة لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في المسابقة .

ويحل عند 15 : 7 من مساء الغد فريق الاتحاد ضيفاً على نظيره أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها.

ويدخل الاتحاد اللقاء باحثاً عن النقاط الثلاث للبعد مؤقتاً عن مراكز الهبوط بتحقيقه 23 نقطة احتل بها المركز 13 ، وفِي المقابل يسعى أبها لمواصلة عروضه الجيدة التي قدمها قبل التوقف جعلته يحتل المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

ويستضيف الرائد عند 25 : 7 مساءً نظيره ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة .

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء برصيد 32 نقطة في المركز السابع ، باحثاً عن التقدم في سلم الترتيب لأكثر من مركز في حال تعثر منافسيه في نفس المراكز ، فيما يأمل ضمك أن تكون المباراة بداية لمحاولة البقاء في المسابقة كونه يحتل المركز ( 15 ) قبل الأخير برصيد 18 نقطة وخسارته غداً ستقربه بشكل كبير من الهبوط .

ويلتقي عند 45 : 8 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية فريقا الفيصلي والتعاون في مواجهة متقاربة في النقاط والطموح كونهما يحتلان المركزين الخامس والسادس برصيد ( 35 و 32 نقطة ) على التوالي وينافسان على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ويختتم فريقاً الأهلي والحزم لقاءات اليوم الأول من الجولة عندما يلتقيان عند 15 : 9 مساء ً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويسعى الأهلي لكسب نقاط المباراة لتأمين المقعد الآسيوي إذ يحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة ، وفِي المقابل يدخل الحزم اللقاء برصيد 24 نقطة في المركز 12 ، وتعثره يعني دخوله بقوة مع الفرق المهددة بالهبوط.