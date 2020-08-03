بعد فيديو “السور المخالف وسط الطريق”.. أمانة جدة تعتذر لمواطن فقد أسرته في حادث مروري

قررت أمانة محافظة جدة فتح تحقيق لكشف ملابسات حادثة ارتطام مركبة كانت تقودها سيدة برفقة ابنتها بأسوار أحد المنازل بجدة ما أدى إلى وفاتهما.

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن كشف فيه سبب الحادث الذي تعرضت له أسرته بعدما ارتطمت في سور جدار منزل قال إنه مخالف، ما أدى إلى وفاة زوجته وابنته، ونقل ابنه إلى أحد المستشفيات، وطالب بسرعة محاسبة المتسببن في الحادث.

وقال المواطن في الفيديو الذي تم تداوله بكثرة على تويتر “إن السبب في الحادث تجاوزات غير نظامية في وسط شارع ترابي مظلم في موقع أبحر الشمالية في حي الزمرد تقاطع حي الياقوت”.

وقالت أمانة جدة إنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وأبدت أسفها للحادثة المؤلمة.