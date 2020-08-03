بعد الفيديو المتداول.. “الموارد والتنمية”: مسن الجسر ليس سعوديا ويمتهن التسول

وقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حالة المسن الذي ظهر في أحد الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يفترش الأرض تحت أحد الجسور في الرياض.

وأوضحت الوزارة، في تصريحات صحفية، أن المسن الذي ظهر في الفيديو من جنسية عربية ويمتهن التسول، وقد جرى التنسيق مع الجهات الصحية والأمني لاتخاذ الإجراءات النظامية في التعامل مع تلك الحالة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين تحري الدقة والمصداقية وعدم نشر الإشاعات وعدم تشجيع مثل هذه الحالات للتسول، داعية إلى إبلاغ الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.