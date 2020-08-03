دوري_الامير_محمد_بن_سلمان للدرجة الأولى يعود غداً بلقاء #القادسيه و #الخليج

تعود غداً منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان ‬⁩ للدرجة الأولى بلقاء مؤجل من الجولة 28 يجمع القادسية والخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويحتل القادسية المركز الخامس برصيد 49 نقطة ساعياً للفوز الذي سيجعله يتقدم إلى المركز الثالث، والمنافسة بقوة على العودة لدوري المحترفين, فيما يدخل الخليج اللقاء وهو بالمركز 14 برصيد 30 نقطة ، محاولًا تأمين موقعه في جدول الترتيب والبقاء في مراكز الوسط.

يذكر أن المنافسات الرياضية في المملكة عُلقت بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤١ بقرار من وزارة الرياضة امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID).