الدفاع_المدني يحذر أهالي مكة… تقلبات جوية قادمة… إلتزموا بتعليمات السلامة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى اخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الاحوال الجوية خلال هذه الأيام بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تودي الى جريان السيول وتساقط البرد وذلك على كلاً من المحافظات التالية: الطائف وأضم وميسان إعتباراً من الساعة (09:00) إلى الساعة (21:00) هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤/ ١٢/ ١٤٤١هـ.

ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

‏‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الإلتزام بتعليمات السلامة وعدم الإقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.