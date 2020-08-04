“ماساهل يازول”.. 13 شخصاً بينهم “قتلة” هربوا من سجن سوداني بحفر نفق تحت الأرض

على طريقة الأفلام الدرامية تمكن 13 سجيناً بينهم متهمون بجرائم قتل من الهروب من أحد السجون في السودان بحفر نفق تحت الأرض.

‏وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تمكن السجناء البالغ عددهم 13 سجينا من الفرار من سجن ‎سرف عمرة بولاية ‎شمال دارفور ثاني أيام عيد الأضحى بعد أن تمكنوا من حفر نفق يؤدي إلى خارج الحراسه.

ووفقاً للمعلومات فإن من بين الفارين 7 من المنتظرين 5 منهم متهمون في جرائم قتل ‎في السودان.

وعلق كثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعية على الواقعة الفريدة من نوعها والتي حدثت لأول مرة في السودان نظراً للاسلوب الدرامي المثير والطريف فيها ،حيث أن الأسلوب نفسه لم تشهده السجون السودانية من قبل وعبر عدة عهود.

ورأي كثير من المتابعين على مواقع التواصل أن الفكرة نفذت بحرفية كبيرة، فيما إكتفى متابع بالتعليق على الموقف بالقول “ماساهل يازول”.