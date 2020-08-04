هطول أمطار غزيرة بمكة ونجران والباحة وعسير #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 -42 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر و نصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .